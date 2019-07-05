Семьи после ссоры детей на площадке устроили стрельбу

Новости Украины: Полиция Херсона расследует факт стрельбы на детской площадке между двумя семьями.

В Херсоне ссора детей на площадке закончилась стрельбой между семьями. В результате был ранен один из родителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Схватка произошла 4 июля вечером в Днепровском районе.

“На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что две компании отдыхали с детьми на площадке. Между детьми во время игры на батуте возникла ссора. На помощь к ним пришли родители, которые начали конфликтовать между собой. Во время чего один из родителей выстрелил из травматического оружия в другого мужчину”, — говорится в сообщении.

Раненому мужчине была оказана медицинская помощь, состояние здоровья удовлетворительное.

“По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины „Хулиганство“. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

Также, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.