Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска

Новости Украины: Владимир Зеленский поблагодарил освободителей Краматорска и Славянска и жителей этих городов за проявленную в 2014 году гражданскую позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто в 2014 году участвовал в освобождении Краматорска и Славянска от российской оккупации, и жителей этих городов за проявленную гражданскую позицию.

"Мы благодарим всех, благодаря кому над этими городами снова запестрели украинские флаги, - нашим военным, добровольцам, правоохранителям, волонтерам. Вы сделали это, несмотря на численное превосходство противника", - сказал он в пятницу на памятных мероприятиях по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска от российской оккупации.

Зеленский отметил "воинов, который героически отстояли Краматорский аэропорт, были 47 дней в окружении и 17 дней практически без воды".

Особую благодарность президент выразил жителям освобожденных городов. "Вы не стояли в стороне, не боялись выходить на улицу с украинскими флагами, пережили страшные времена без воды, света, связи. Некоторые, рискуя жизнью, пробирались к Краматорскому аэропорту, чтобы помочь нашим военным, которые держали оборону", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что после того появились билборды с лозунгами "Краматорск - это Украина", "Славянск – это Украина", которые стали трендом и были подхвачены всеми освобожденными городами.

Президент отметил, что мемориальный камень в честь погибших героев на месте, откуда началось освобождение этих городов, был заложен благодаря волонтерам и активистам, а благодаря людям из разных городов Украины был построен мемориал. В то же время он отметил, что был шокирован тем фактом, что государство в этом никак не помогало.

"Я сейчас не только об этом Мемориал. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать: Донбасс - это не просто Украина, Донбасс - это богатая и процветающая Украина", - заявил он.

В пресс-службе президента обратили внимание, что Зеленский первым из украинских чиновников посетил этот мемориал. Глава государства возложил цветы к памятным знакам погибшим воинам-участникам АТО, в частности, генерал-майору Сергею Кульчицкому и погибшим военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам МВД. Память павших почтили минутой молчания.

Мемориальный камень на месте ключевого боя, который произошел в ночь на 5 июля 2014 года при освобождении Краматорска и Славянска, был установлен в 2015 году по инициативе волонтеров и при поддержке местных предпринимателей и активистов. В 2019 году памятник был реконструирован, и появился знак с именами военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников МВД, которые вместе с генералом Кульчицким погибли в вертолете, сбитом 29 мая 2014 года близ горы Карачун. Памятный знак посвящен всем героям первых месяцев войны.