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В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение

В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
21:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: С вечера 5 июля на ночь 6 июля в Украине ожидаются сильные порывы ветра с грозами.

Сегодня до конца суток и ночью ожидаются сильные порывы ветра, на западе страны - грозы.

Об этом предупреждает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 5 июля и ночью 6 июля в Прикарпатье грозы, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

В Киеве до конца суток 5 июля порывы ветра 15-18 м/с.

Погода на выходные: где ждать дождей

6 июля в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, по прогнозам синоптиков на юге и востоке страны 6 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины облачно, но сухо. 

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Погода, Штормовое предупреждение, Дождь, ГСЧС, Грозы.
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