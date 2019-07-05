В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение

Новости Украины: С вечера 5 июля на ночь 6 июля в Украине ожидаются сильные порывы ветра с грозами.

Сегодня до конца суток и ночью ожидаются сильные порывы ветра, на западе страны - грозы.

Об этом предупреждает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 5 июля и ночью 6 июля в Прикарпатье грозы, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

В Киеве до конца суток 5 июля порывы ветра 15-18 м/с.

6 июля в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, по прогнозам синоптиков на юге и востоке страны 6 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины облачно, но сухо.