На Херсонщине боевика "Л/ДНР" посадили на восемь лет

Новости Украины: Боевика "Л/ДНР" приговорили к восьми годам лишения свободы.

Суд поддержал позицию прокуратуры АР Крым и приговорил участника незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР” к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым.

"Приговором Голопристанского районного суда Херсонской области 4 июля 2019 года участник незаконных вооруженных формирований так называемых “ЛНР” и “ДНР” признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и осужден к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 13 апреля 2019 года сотрудниками Главного управления СБУ в АР Крым (с дислокацией в Херсоне) и Государственной пограничной службы при пересечении административной границы с временно оккупированным полуостровом на КПВВ “Чонгар” задержали участника незаконных вооруженных формирований “Военная комендатура ЛНР” и батальон “Сомали”.

По данным правоохранителей, он имел целью попасть на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для продолжения противоправной деятельности.