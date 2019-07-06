Во львовскую больницу попал ребенок после падения из окна

Из окна четвертого этажа многоквартирного дома города Сокаль во Львовской области выпал ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
По данным ОГА, 5 июля около 19:50 в Сокале из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал местный житель, ребенок 2016 года рождения. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ, позже реанимационным автомобилем скорой медицинской помощи его перевезли в реанимационное отделение Львовской детской клинической больницы.
Сейчас, как отметили в учреждении, обстоятельства происшествия устанавливаются.