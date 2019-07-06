Во львовскую больницу попал ребенок после падения из окна

Новости Украины: Родители во Львовской области не уследили за своим малолетним ребенком, который выпал из окна многоэтажного дома.

Из окна четвертого этажа многоквартирного дома города Сокаль во Львовской области выпал ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

По данным ОГА, 5 июля около 19:50 в Сокале из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал местный житель, ребенок 2016 года рождения. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ, позже реанимационным автомобилем скорой медицинской помощи его перевезли в реанимационное отделение Львовской детской клинической больницы.

Сейчас, как отметили в учреждении, обстоятельства происшествия устанавливаются.