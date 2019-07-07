Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Зеленский: Украинские моряки мужественно защищают наши морские границы
Зеленский: Украинские моряки мужественно защищают наши морские границы
В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака
В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала

Война на Донбассе: ВСУ потеряли бойца после субботних обстрелов

Война на Донбассе: ВСУ потеряли бойца после субботних обстрелов
09:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще четверо были травмированы.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: два раза вблизи Широкино - из стрелкового оружия; возле Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм; дважды неподалеку Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; три раза окраину Павлополя - из гранатометов различных систем; дважды в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза возле Гнутово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Пищевика - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета", - отметили в штабе ООС.

Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие

Также обстрелам подверглись населенные пункты хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Новгородское, Южное, Светлодарск, Шумы.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Широкино - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: недалеко от населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм; возле Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм; окраину Золотого-4 - из миномета калибра 120 мм", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки 6 июля трое боевиков НВФ были уничтожены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Война, Донбасс, ВСУ, Минские соглашения, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 Гороскоп на завтра, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
04 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
05 Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие
Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
Все самые важные новости за субботу, 6 июля
Рецепт дня: кекс с мандаринами
Рецепт дня: кекс с мандаринами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь