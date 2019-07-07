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Состоялись мероприятия ко Дню ВМС Украины при участии Зеленского
Состоялись мероприятия ко Дню ВМС Украины при участии Зеленского
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Состоялись мероприятия ко Дню ВМС Украины при участии Зеленского

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Состоялись мероприятия ко Дню ВМС Украины при участии Зеленского
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины в Одессе принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню Военном-морских сил Украины.

На морском вокзале Одессы сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских учений Sea Breeze — 2019.

В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Степан Полторак.

Как сообщает корреспондент, на флагманском корабле флота Украины "Гетман Сагайдачный" состоялась церемония поднятия Государственного флага Украины, Флага ВМС и флагов расцвечивания.

Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота / Фото: Нина Ляшонок‎, Укринформ

У причалов морвокзала выстроилась линейка боевых кораблей, которую возглавляет фрегат "Гетман Сагайдачный", флагман группы кораблей НАТО в Средиземном море фрегат Toronto и эсминец Dunkan британских Королевских ВМС, а на берегу - образцы военной техники, артиллерийские установки и пушки.

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"Поздравляю военных моряков и гостей праздника с Днем Военно-морских Сил Украины", - обратился глава государства после доклада министра обороны Полторака к матросам и офицерам флота, которые выстроились на морвокзале.

Зеленский вручил государственные награды военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в отстаивании суверенитета Украины.

В ходе церемонии был обнародован Указ Президента о присвоении 36-й бригаде морской пехоты ВМС Украины имени контр-адмирала времен УНР Михаила Белинского, а Одесскому военно-морскому лицею - вице-адмирала Владимира Безкоровайного. Также присвоено наименование "Малин" и "Станислав" новым десантно-штурмовым катерам ВМС.

После завершения торжественной церемонии Зеленский в сопровождении Полторака и командующего ВМС ВСУ Украины Игоря Воронченко посетил корабли НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze -2019, и украинский флагманский корабль "Гетман Сайгайдачний".

Зеленский в Одессе поприветствовал участников Sea Breeze-2019

Сегодня же на борту флагманского корабля ВМС состоится торжественная церемония передачи команде моряков реплики меча гетмана Украины Петра Сагайдачного, которую изготовили украинские мастера под руководством Дмитрия Эйдера - отца одного из военнопленных моряков Андрея Эйдера, захваченного в прошлом году РФ в нейтральных водах Черного моря.

По случаю Дня ВМС Украины в небе над морской гаванью Одессы состоялось авиашоу и парашютное шоу, в котором принимали участие самолеты СУ-25 и АН 26, а также вертолеты Ми-8, Ми-14 и Ка-226.

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Из Одессы глава государства отбыл в Луганскую область, стало также известно, что Зеленский через неделю назначит нового главу Одесской облгосадминистрации.

Сейчас в Одессе продолжаются праздничные мероприятия по случаю Дня ВМС Украины в центре города и других локациях.

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Гетьман Сагайдачный, ВМС Украины, Владимир Зеленский, Степан Полторак, Sea Breez- 2019.
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