Состоялись мероприятия ко Дню ВМС Украины при участии Зеленского

Новости Украины: Президент Украины в Одессе принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню Военном-морских сил Украины.

На морском вокзале Одессы сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских учений Sea Breeze — 2019.

В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Степан Полторак.

Как сообщает корреспондент, на флагманском корабле флота Украины "Гетман Сагайдачный" состоялась церемония поднятия Государственного флага Украины, Флага ВМС и флагов расцвечивания.

Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днем флота / Фото: Нина Ляшонок‎, Укринформ

У причалов морвокзала выстроилась линейка боевых кораблей, которую возглавляет фрегат "Гетман Сагайдачный", флагман группы кораблей НАТО в Средиземном море фрегат Toronto и эсминец Dunkan британских Королевских ВМС, а на берегу - образцы военной техники, артиллерийские установки и пушки.

"Поздравляю военных моряков и гостей праздника с Днем Военно-морских Сил Украины", - обратился глава государства после доклада министра обороны Полторака к матросам и офицерам флота, которые выстроились на морвокзале.

Зеленский вручил государственные награды военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в отстаивании суверенитета Украины.

В ходе церемонии был обнародован Указ Президента о присвоении 36-й бригаде морской пехоты ВМС Украины имени контр-адмирала времен УНР Михаила Белинского, а Одесскому военно-морскому лицею - вице-адмирала Владимира Безкоровайного. Также присвоено наименование "Малин" и "Станислав" новым десантно-штурмовым катерам ВМС.

После завершения торжественной церемонии Зеленский в сопровождении Полторака и командующего ВМС ВСУ Украины Игоря Воронченко посетил корабли НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze -2019, и украинский флагманский корабль "Гетман Сайгайдачний".

Сегодня же на борту флагманского корабля ВМС состоится торжественная церемония передачи команде моряков реплики меча гетмана Украины Петра Сагайдачного, которую изготовили украинские мастера под руководством Дмитрия Эйдера - отца одного из военнопленных моряков Андрея Эйдера, захваченного в прошлом году РФ в нейтральных водах Черного моря.

По случаю Дня ВМС Украины в небе над морской гаванью Одессы состоялось авиашоу и парашютное шоу, в котором принимали участие самолеты СУ-25 и АН 26, а также вертолеты Ми-8, Ми-14 и Ка-226.

Из Одессы глава государства отбыл в Луганскую область, стало также известно, что Зеленский через неделю назначит нового главу Одесской облгосадминистрации.

Сейчас в Одессе продолжаются праздничные мероприятия по случаю Дня ВМС Украины в центре города и других локациях.