Зеленский в Одессе поприветствовал участников Sea Breeze-2019

Новости Украины: Владимир Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

"Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - сказал он в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Зеленский указал, что в учениях участвуют около 3 тыс. военнослужащих из 19 стран мира. "Своим участием вы повышаете уровень морской и полевой подготовки, и уровень слаженности многонациональных подразделений", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в Российской Федерации украинских военных моряков.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал он в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Ранее сообщалось, министр обороны Украины Степан Полторак поздравил украинских военнослужащих с днем Военно-морских сил Украины. Министр обороны Украины отметил, что командование ВСУ делает все возможное для восстановления Военно-морских сил Украины.