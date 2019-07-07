На Киев надвигаются грозы: объявлен I уровень опасности

Новости Украины: Синоптики совместно со спасателями в воскресенье предупреждают киевлян о надвигающейся непогоде.

В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа и до конца дня 7 июля ожидаются гроза, шквалы 15-20 м/с, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные ГСЧС в воскресенье.

В связи с этим в столице и области объявлен I уровень опасности.

Кроме того, в воскресенье, 7 июля, днем в западных, северных и центральных областях местами также ожидаются грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до + 26 + 28 градусов.

Синоптик Наталья Диденко на 7-е июля прогнозирует очень интересную синоптическую ситуацию.

"Ближайшей ночью любители прыжки через костры, пускание венков по прудах, реках и озерах и других купальских забав могут делать это спокойно - дождя ночью не будет", - написала Диденко.