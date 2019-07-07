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Волкер объяснил ротацией рост количества войск РФ на Донбассе

Волкер объяснил ротацией рост количества войск РФ на Донбассе
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной связано с очередной ротацией.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной связано с очередной ротацией.

Такое мнение он высказал в интервью "Голосу Америки".

"Что касается размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это", - сказал Волкер.

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Он добавил, что "это не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях".

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Украина, США, РФ, Донбасс, Курт Волкер.
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