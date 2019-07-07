В полиции рассказали подробности освобождения заложников в Одессе

Новости Украины: В Одессе полиция освободила захваченных в заложницы двух сотрудниц финучреждения.

В Одессе полиция во время штурма помещения финансового учреждения освободила двух захваченных в заложницы сотрудниц.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, спецоперация на улице Черноморского казачества, в Суворовском районе города, завершена.

«Полицейские освободили двух работниц финансового учреждения. Их машиной скорой помощи доставили в медицинское учреждение», - отметили в главке.

Сейчас со 25-летним злоумышленником, который, по предварительным данным, является жителем Одесского региона, работают правоохранители.

Как сообщил журналистам начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, в полицию поступило сообщение от частной охраны о том, что сработала тревожная кнопка – захвачено учреждение, где выдают кредиты.

«Было установлено, что в этом помещении «быстрых денег» работали две сотрудницы. В помещение зашел неизвестный, который за собой закрыл двери. Затем, угрожая складным ножом, который приставил к горлу одной из сотрудниц, начал вымогать деньги. Девушки ему сказали, что денег нет, а сумма его интересовала не менее 1 млн долл.», - отметил Бех.

По его словам, когда приехала полиция, злоумышленник потребовал 1 млн долл. и вертолет, который бы его переместил в другое место, которое он укажет.

Как отметил Бех, в городе было принято решение ввести полицейскую операцию «Гром». Поэтому к спецоперации привлекли специальные подразделения, в частности «КОРД», который оценив ситуацию, принял решение взять ситуацию под свой контроль и принял соответствующие меры по освобождению женщин и задержанию злоумышленника.

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Во время проведения спецоперации движение транспорта в данном месте было ограничено. На место прибыл, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов.