День в ООС: 12 обстрелов, двое военнослужащих ВСУ получили боевые травмы

Новости Украины: С начала суток в районе проведения ООС двое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил два украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" террористы осуществили обстрелы позиций Объединенных сил – неподалёку от населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное. В районе ответственности ОТГ "Пивнич" террористы осуществили пять обстрелов позиций украинских войск – неподалёку от населенных пунктов Новолуганское, Попасная, Золотое-4, Майорск.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.