Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской

Новости Украины: Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили Луганскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станице Луганской и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения. Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем ", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей безопасность в районе проведения операции объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Измены" никакой нет ", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Также Президент Украины пообщался с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтон по координации действий в этом регионе.

Кроме того, Глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами в Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.