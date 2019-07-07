Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини
Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Ивана Купала 2019: табу и запреты наших предков
Ивана Купала 2019: табу и запреты наших предков

Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской

Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
19:31 Сегодня Телеграф ОПУ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили Луганскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станице Луганской и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения. Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем ", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей безопасность в районе проведения операции объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Измены" никакой нет ", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА

Также Президент Украины пообщался с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтон по координации действий в этом регионе.

Кроме того, Глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами в Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Станица-Луганская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день
04 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
05 Красивые поздравления в прозе с праздником Ивана Купалы 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
В ОБСЕ приняли резолюцию по &quot;Северному потоку - 2&quot;
В ОБСЕ приняли резолюцию по "Северному потоку - 2"
Джефф Безос официально развелся с женой
Джефф Безос официально развелся с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь