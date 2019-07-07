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Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА

Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент назначил председателем Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Об этом говорится в указе президента №493/2019 от 5 июля, обнародованном на сайте главы государства.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня в рамках рабочей поездки в Луганскую область президент представил нового председателя Луганской ОГА и вручил ему служебное удостоверение руководителя региона.

Зеленский подчеркнул, что миссией руководителя области должно стать нахождение возможностей для восстановления Луганской области. "Для нашей страны важен приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета. - Ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда", - сказал президент.

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В свою очередь Комарницкий поблагодарил за доверие и отметил, что выполнение поставленных задач является реальным. "Я знаю настроение людей и проблемы, существующие в Луганской области. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - добавил он.

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Луганская область, Владимир Зеленский, Луганская ОГА, Виталий Комарницкий.
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