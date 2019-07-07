В Луганской области Зеленский и Туск заслушают доклад о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск отправились в Луганскую область, где заслушают доклад о текущей безопасности в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Кроме того, ожидается, что Зеленский и Туск посетят Станицу Луганскую, где пообщаются с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, а также ознакомятся с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.

Напомним, на морском вокзале Одессы сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских учений Sea Breeze — 2019.