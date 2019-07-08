На пляжах Одессы обнаружена жидкость с запахом мазута (Фото и видео)

Новости Украины: На одесских пляжах выбросило жидкость похожую на нефтепродукты, липнущую к телу и одежде.

Морские волны выбросили на одесские пляжи нефтепродукты.

Об этом сообщает "Думская".

"Не успела акватория одесского залива очиститься от сине-зеленых водорослей, как случилась новая напасть. Сегодня днем на одесские пляжи выбросило нефтепродукты. Отдыхающие фиксируют загрязнения от Ривьеры до Новой Дофиновки. По словам отдыхающих, маслянистая жидкость имеет запах мазута и так просто не смывается с тела и одежды", - говорится в сообщении, которое сопровождается соответствующими фотографиями.

Напоминаем, специалисты государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины», которые провели анализ проб морской воды вдоль побережья Одессы, обнародовали заключения: вода возле восьми из девяти городских пляжей соответствует нормативным требованиям.