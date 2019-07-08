В Киеве мужчина открыл стрельбу во дворе, один человек ранен (Видео)

Новости Украины: В результате стрельбы в Киеве пострадал один человек.

В воскресенье, 7 июля, в Киеве произошла стрельба. Мужчина после конфликта со своими знакомыми начал по ним стрелять. В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение ноги. Как сообщает "Информатор", событие произошло на ул. Василенко, 25 около 4:50.

По словам очевидцев, в одной из квартир по указанному адресу проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для выяснения отношений во двор вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое ребят решили высказать мужчине свои претензии.

Ему это не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух. Опустошив одну обойму, стрелок перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов. В результате хаотического огня пострадал один из парней, пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в области колена.

После приезда полиции, большая часть компании забежала обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако тот свою вину не признает, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия "скорой" отвез товарищ на машине. Полиция проводит расследование и устанавливает все детали случившегося.