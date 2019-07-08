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Названа возможная причина стягивания войск РФ к границе с Украиной
Названа возможная причина стягивания войск РФ к границе с Украиной
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Названа возможная причина стягивания войск РФ к границе с Украиной

Названа возможная причина стягивания войск РФ к границе с Украиной
05:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал причину стягивания Россией войск к границе с Украиной.

Стягивание войск к границе с Украиной – это стратегия на случай действий ВСУ по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в Украине.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" озвучил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов не будет проводить каких-то наступлений. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – также. А стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в Украине. Тогда возможно, фактически, прямая агрессия. Но сейчас таких сценариев мы не предусматриваем, хотя и наши спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям", - пояснил он.

По словам разведчика, в период до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий.

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"Причины разные – во-первых, мы уже имеем достаточные ресурсы, чтобы противодействовать. А во-вторых, на международном уровне наши партнеры, в том числе и с НАТО, при масштабных наступлениях будут реагировать, включая даже разблокировку своего условного нейтралитета относительно агрессивных действий России", - добавил Маломуж.

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Россия, РФ, Граница, Военные, Донбасс, Войска, ВСУ.
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