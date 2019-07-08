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В Харькове "заминированы" все торговые центры и железнодорожный вокзал

В Харькове "заминированы" все торговые центры и железнодорожный вокзал
21:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня вечером ГУ нацполиции в Харьковской области получило анонимное сообщение о "заминировании" железнодорожного вокзала и всех торговых центров города.

Неизвестный заминировал все торговые центры и железнодорожный вокзал в Харькове. 

Как сообщает пресс-служба ГУ нацполиции в Харьковской области, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Правоохранители проводят эвакуацию граждан.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины в связи с ростом количества ложных звонков о заминировании объектов намерено изменить порядок реагирования на такие сообщения.

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Министерство будет инициировать усиление уголовной ответственности за ложные сообщения. В частности, могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.

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Харьков, Полиция, Эвакуация, Минирование.
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