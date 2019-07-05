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Кернесу грозит 5 лет тюрьмы по жалобе института нацпамяти

Кернесу грозит 5 лет тюрьмы по жалобе института нацпамяти
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Генпрокуратура рассмотрит обращение института нацпамяти к мэру Харькова Геннадию Кернесу из-за ситуации вокруг памятника Жукову.

Украинский институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру в связи с организацией в горсовете Харькова голосования за возвращение декоммунизированному проспекту имени советского маршала Жукова.

Об этом сказал председатель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович в эфире "5 канала".

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности уголовной. Если прокуратура сработает, как должна работать – вплоть до 5-ти лет заключения грозит Кернесу", – заявил Вятрович.

Кернес анонсировал возвращение имени Жукова проспекту Григоренко

Как сообщалось, 19 июня сессия Харьковского горсовета проголосовала за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

20 июня депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк обратился в полицию относительно злоупотреблений городской власти. Открыто уголовное производство. Украинский институт национальной памяти также обратился в Генпрокуратуру, настаивая на отмене противоправного решения сессии горсовета.

Вечером 25 июня коммунальщики начали менять на домах таблички с названием проспекта Григоренко на таблички с названием проспекта маршала Жукова. Тогда же активисты патриотической общественной организации "Світанок" сняли все новые таблички. Однако 27 июня коммунальщики вновь развесили новые таблички, но уже на уровне 3 этажа.

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Харьков, ГПУ, Геннадий Кернес, Владимир Вятрович, Маршал Жуков, Институт нацпамяти.
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