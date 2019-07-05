Кернесу грозит 5 лет тюрьмы по жалобе института нацпамяти

Новости Украины: Генпрокуратура рассмотрит обращение института нацпамяти к мэру Харькова Геннадию Кернесу из-за ситуации вокруг памятника Жукову.

Украинский институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру в связи с организацией в горсовете Харькова голосования за возвращение декоммунизированному проспекту имени советского маршала Жукова.

Об этом сказал председатель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович в эфире "5 канала".

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности уголовной. Если прокуратура сработает, как должна работать – вплоть до 5-ти лет заключения грозит Кернесу", – заявил Вятрович.

Как сообщалось, 19 июня сессия Харьковского горсовета проголосовала за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

20 июня депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк обратился в полицию относительно злоупотреблений городской власти. Открыто уголовное производство. Украинский институт национальной памяти также обратился в Генпрокуратуру, настаивая на отмене противоправного решения сессии горсовета.

Вечером 25 июня коммунальщики начали менять на домах таблички с названием проспекта Григоренко на таблички с названием проспекта маршала Жукова. Тогда же активисты патриотической общественной организации "Світанок" сняли все новые таблички. Однако 27 июня коммунальщики вновь развесили новые таблички, но уже на уровне 3 этажа.