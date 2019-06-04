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Кернес анонсировал возвращение имени Жукова проспекту Григоренко

Кернес анонсировал возвращение имени Жукова проспекту Григоренко
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Харькове рассмотрят вопрос о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова на ближайшей сессии.

Вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова будет рассмотрен на ближайшей сессии Харьковского горсовета, заявил городской голова Геннадий Кернес.

"Вопрос о переименовании проспекта имени маршала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения", - говорится в заявлении Кернеса, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета во вторник.

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Он отметил, что вместе с тем станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, сохранит свое нынешнее название "Дворец спорта".

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Кернес напомнил, что в понедельник, комментируя ситуацию со сносом бюста Жукова в Харькове, пресс-секретарь президента Юлия Мендель обратила внимание на существующую правовую коллизию и сказала, что городской голова должен выступить арбитром в этом вопросе.

"Я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости... Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - говорится в заявлении Кернеса.

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Он также еще раз пообещал, что бюст Жукова будет восстановлен в ближайшее время.

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Харьков, Харьковский горсовет, Мэр Харькова, Геннадий Кернес, Георгий Жуков.
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