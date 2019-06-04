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УИНП: Памятник Жукову является символикой коммунистического тоталитарного режима

УИНП: Памятник Жукову является символикой коммунистического тоталитарного режима
05:35 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: В УИНП заявили, что памятник Жукову должен был быть снесен, правовой коллизии нет.

Памятники Георгию Жукову являются символикой коммунистического режима и к определенным законом исключениям не относятся. Снесенный в Харькове памятник должен был быть демонтирован.

Отсутствие юридической коллизии с демонтажем пояснил юрист УИНП Сергей Рябенко, сообщает пресс-служба УИНП.

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. "ґ" п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима", - рассказал он.

"Закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение касательно деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения", - подчеркнул Рябенко.

В Харькове снесли бюст Жукова

Он также напомнил, что вернуть проспекту генерала Григоренко в Харькове старое название тоже невозможно.

"Механизма "вернуть"название Жукова нет. Назвать заново - запрещено законом. Эта инициатива противоречит части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Исключения этой части не касаются объектов топонимики", пояснил юрист УИНП.

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Харьков, УИНП, Декоммунизация, Сергей Рябенко, Памятник Жукову.
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