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АЧС вернулась в Украину

АЧС вернулась в Украину
00:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины: Африканская чума свиней снова поразила Украину.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

С 27 июня по 2 июля на территории этих областей зарегистрированы три случая заболевания африканской чумой свиней - в селе Петропавловка Доманевского района Николаевской области, в селе Омельник Ореховского района Запорожской области, в личном крестьянском хозяйстве гражданина в селе Виривка Добропольского района Донецкой области.

Семь областей Украины частично обесточены из-за непогоды

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 20.

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Николаевская область, Донецкая область, Запорожская область, АЧС.
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