АЧС вернулась в Украину

Новости Украины: Африканская чума свиней снова поразила Украину.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

С 27 июня по 2 июля на территории этих областей зарегистрированы три случая заболевания африканской чумой свиней - в селе Петропавловка Доманевского района Николаевской области, в селе Омельник Ореховского района Запорожской области, в личном крестьянском хозяйстве гражданина в селе Виривка Добропольского района Донецкой области.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 20.