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В Харькове подсчитали убытки от серии "минирований"

В Харькове подсчитали убытки от серии "минирований"
15:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины: Убытки от серии лжеминирований в Харьковской области превысили 5 млн грн.

Убытки учреждений и организаций в связи с регулярно поступающими, начиная с 21 апреля, ложными сообщениями о минировании различных объектов в Харьковской области, составляют более 5 млн грн.

"Только по Харьковской области больше 5 млн (грн – ред) за все эти случаи "минирования" получили убытков", - сказал начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко на брифинге в среду.

Его заместитель Сергей Чиж, также участвовавший в брифинге, уточнил, что начиная с 21 апреля было 82 факта лжеминирования.

В Харькове "заминированы" все торговые центры и железнодорожный вокзал

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, расходы полиции, связанные с проверкой сообщений о минированиях, составили 396 тыс. 399 грн.

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Харьков, Харьковская область, Минирование, Лжеминирование, Нацполиция.
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