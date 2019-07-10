В Харькове подсчитали убытки от серии "минирований"

Новости Украины: Убытки от серии лжеминирований в Харьковской области превысили 5 млн грн.

Убытки учреждений и организаций в связи с регулярно поступающими, начиная с 21 апреля, ложными сообщениями о минировании различных объектов в Харьковской области, составляют более 5 млн грн.

"Только по Харьковской области больше 5 млн (грн – ред) за все эти случаи "минирования" получили убытков", - сказал начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко на брифинге в среду.

Его заместитель Сергей Чиж, также участвовавший в брифинге, уточнил, что начиная с 21 апреля было 82 факта лжеминирования.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, расходы полиции, связанные с проверкой сообщений о минированиях, составили 396 тыс. 399 грн.