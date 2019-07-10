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Экс-глава Запорожской ОГА "забыл" о доходах в размере 43 млн

Экс-глава Запорожской ОГА "забыл" о доходах в размере 43 млн
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Запорожской ОГА в декларировании недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе Запорожской облгосадминистрации в декларировании недостоверной информации.

Как отметили в пресс-службе НАБУ, 9 июля детективы Бюро сообщили бывшему председателю одной из областных государственных администраций о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины).

Следствие установило, что экс-чиновник в своих электронных декларациях за 2016-й и 2017-й годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию за 2015 год не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

”Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте в связи с невозможностью вручения лично - такой порядок предусмотрен УПК Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшему чиновнику о вызове в НАБУ детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в ведомство 9 июля в 14:00. ”Но этого не произошло. С тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает. По месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщило детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалось. В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица”, - добавили в НАБУ.

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В ведомстве отметили, что расследование фактов недекларирования состояния детективы НАБУ начали при каденции чиновника в январе 2017 года.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главе Запорожской ОГА Константине Брыле.

Вчера, 9 июля, Брыль на своей странице в Facebook сообщил, что из СМИ узнал о возможном вручении ему подозрения, и назвал такие действия НАБУ и САП ”преследованием”.

”Уже несколько лет подряд я ”наслаждаюсь” целенаправленным преследованием. Не исключено, что оно искусственно стимулируется теми политиками и бизнесменами, на пути чьих противоправных сделок в Запорожской области я стал”, - написал он.

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Запорожье, Запорожская область, НАБУ, Декларация, Запорожская ОГА.
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