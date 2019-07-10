Неизвестные третий раз облили краской приемную Бойко

Новости Украины: Приемная депутата Юрия Бойко вновь подверглась атаке неизвестных.

В Харькове неизвестные ночью облили красной краской общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии на улице Харьковская Набережная поступила правоохранителям сегодня, 10 июля, около 8:40.

На место выезжало руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Установлено, что ночью неизвестные облили красной краской фасадную стену помещения и лестницу, а также повредили металлопластиковую дверь и разбили в ней стекло. У входа была обнаружена использованная дымовая шашка.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства с места происшествия.

Данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщается на сайте партии, в ночь с 9 на 10 июля злоумышленники облили стены приемной красной краской, жгли файеры и пытались пробить дверь, чтобы забросить в помещение бутылку с «коктейлем Молотова».

Отмечается, что это уже третье нападение на приемную, которая открылась 26 июня.