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Неизвестные третий раз облили краской приемную Бойко

Неизвестные третий раз облили краской приемную Бойко
18:02 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Приемная депутата Юрия Бойко вновь подверглась атаке неизвестных.

В Харькове неизвестные ночью облили красной краской общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии на улице Харьковская Набережная поступила правоохранителям сегодня, 10 июля, около 8:40.

На место выезжало руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Установлено, что ночью неизвестные облили красной краской фасадную стену помещения и лестницу, а также повредили металлопластиковую дверь и разбили в ней стекло. У входа была обнаружена использованная дымовая шашка.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства с места происшествия.

Приемная Юрия Бойко пострадала от атаки неизвестных

Данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщается на сайте партии, в ночь с 9 на 10 июля злоумышленники облили стены приемной красной краской, жгли файеры и пытались пробить дверь, чтобы забросить в помещение бутылку с «коктейлем Молотова».

Отмечается, что это уже третье нападение на приемную, которая открылась 26 июня.

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Юрий Бойко, Нацполиция, Оппозиционная платформа - За жизнь.
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