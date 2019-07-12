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Снаряд боевиков попал во двор частного дома на Донбассе: погиб мирный житель

Снаряд боевиков попал во двор частного дома на Донбассе: погиб мирный житель
04:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Из-за вражеского обстрела боевиков в Чермалыке умер мирный житель.

На Донбассе вечером в четверг в результате артиллерийского обстрела боевиков населенного пункта Чермалык был ранен местный житель, который впоследствии скончался, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года... Вскоре от полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук.

По информации пресс-центра, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Отмечается, что военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданского гражданина.

Пострадавшего жителя незамедлительно доставили санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи, но вскоре он умер.

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В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие подавили вражескую активность, однако боевики не впервые пренебрегают нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

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Обстрел, Донбасс, Чермалык, ОРДЛО, ООС.
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