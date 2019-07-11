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Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков

Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
19:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил освобождение пленных украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - сообщает пресс-служба украинского президента в четверг вечером.

Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

"Кроме того, президенты обсудили продолжение переговоров в "Нормандской формате".

У Путина заявили о первом контакте Зеленского с президентом РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

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Украина, Россия, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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