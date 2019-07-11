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У Путина заявили о первом контакте Зеленского с президентом РФ

У Путина заявили о первом контакте Зеленского с президентом РФ
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

По его словам, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

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"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в Фейсбуке.

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При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

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Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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