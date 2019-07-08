Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского о переговорах с Путиным

Новости Украины: Президент Беларуси поддержал инициативу Президента Украины относительно нового формата переговоров по урегулированию по урегулированию на Донбассе и в Крыму.

Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Президента Беларуси.

"В связи с многочисленными вопросами представителей СМИ по поводу заявления Президента Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил организовать в Минске международную встречу с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции, информируем, что Президент Беларуси Александр Лукашенко, конечно, уже знаком с заявлением главы украинского государства. Сразу хотим отметить: ничего нового в политике Президента Беларуси в его отношении к конфликту в Украине нет", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко "абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского". "Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - говорится также в сообщении.

"Относительно озвученных предложений по участникам встречи, то все, наверное, помнят - Президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве" (об этом, в частности, шла речь в прошлом году на Форуме регионов Украины и Беларуси). Но если урегулировать проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает и предлагает участие других игроков, мы поддерживаем такой формат также... Тем более что и об участии США в урегулировании данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев урегулировать эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в эти процессы", - заявили в пресс-службе Президента Беларуси.

Там также подчеркнули, что "по поводу места проведения встречи ... тут двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров".

Как сообщал Укринформ, ранее в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский сказал президенту РФ владимиру Путину, что готов с ним встретиться в компании с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Местом встречи Президент Украины назвал Минск. Об этом Зеленский сказал в видеообращении в связи с анонсированным телемостом между украинским и российским телеканалам.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят предложение Президента Украины Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе при участии Великобритании, США, ФРГ и Франции, но пока что Россия не готова дать ответ.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей поприветствовал сегодняшнее предложение Владимира Зеленского о проведении переговоров с Владимиром Путиным в Минске.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием США, Великобритании, Германии и Франции.