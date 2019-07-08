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Понедельник, 08.07.2019
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Кремль о предложении Зеленского Путину: Это же абсолютно новый формат

Кремль о предложении Зеленского Путину: Это же абсолютно новый формат
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: В России приветствуют инициативу российско-украинского телемоста, но не знают, как быть с "нормандским форматом" в ответ на предложение Зеленского.

В Кремле поддерживают инициативу о проведении телемоста между российским и украинским телеканалами.

"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя планы по проведению телемоста между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобная инициатива заслуживает высокой оценки.

В Кремле в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник предложение главы Украинского государства.

По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе

Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в фейсбуке в понедельник.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

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Кремль, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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