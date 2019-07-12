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Пятница, 12.07.2019
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Львовскому метрополитену быть: проект "разморозят"

Львовскому метрополитену быть: проект "разморозят"
05:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Во Львове депутаты горсовета поддержали проект строительства метрополитена.

Во Львове депутаты городского совета поддержали петицию о размораживании проекта львовского метрополитена, сообщила пресс-служба горсовета.

"Сегодня во время заседания сессии Львовского городского совета было рассмотрено и поддержано петицию "Разморозить проект Львовского Метрополитена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за это решение проголосовали 34 депутата.

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Львовский метрополитен - возможный к строительству во Львове вид рельсового внеуличного транспорта. Эволюционировал от идеи подземного трамвая, который начал строиться в городе в конце 1980-х годов. В 1990-х обсуждалась возможность возведения классического метрополитена, с началом 2000-х ей на смену пришла идея легкого метро, в частности, по системе "Радан".

Действительным до 2025 года Генеральным планом Львова реализация таких планов не предусмотрена, они предлагаются только на дальнейшую перспективу.

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Львов, Метро, Львовский горсовет, Львовский метрополитен.
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