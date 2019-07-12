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Массовое отравление в оздоровительном лагере на Одесчине: в больнице 46 детей

Массовое отравление в оздоровительном лагере на Одесчине: в больнице 46 детей
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: В оздоровительном лагере в Одесской области отравились 46 детей.

Массовое отравление детей, отдыхавших в оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2", произошло вечером в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

46 детей в возрасте 7-14 лет госпитализированы с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Состояние детей - легкой и средней тяжести.

"В ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" Кишиневского госуниверситета медицины и фармации находилось 226 детей от 7 до 14 лет, 46 из них госпитализированы. В частности, 32 детей находятся в Белгород-Днестровской городской больнице, 14, из которых 3 контактных – в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи", отметили в ОГА.

По словам и.о. председателя ОГА Светланы Шаталовой, "сейчас на территории лагеря работают представители Госпродпотребслужбы Одесской области, ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Принимаются все меры для выяснения причин возникновения отравления. Пациенты получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксикационной терапии.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспектированием учреждения относительно соблюдения требований в сфере безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

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По результатам служебного расследования будут приняты жесткие меры реагирования, сегодня состоится заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при председателе РГА.

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Отравление, Дети, Больница, Одесская область, Массовое отравление.
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