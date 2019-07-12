Скачать
Пятница, 12.07.2019
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
СМИ: "Нафтогаз" размещает крупную партию евробондов
СМИ: "Нафтогаз" размещает крупную партию евробондов
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью

День в ООС: 9 обстрелов, двое военнослужащих ВСУ получили травмы

День в ООС: 9 обстрелов, двое военнослужащих ВСУ получили травмы
19:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины: Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу девять раз обстреляли позиции операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили боевые травмы", - говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Снаряд боевиков попал во двор частного дома на Донбассе: погиб мирный житель

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций ООС, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – пять обстрелов.

На обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
03 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Кабмин переименовал &quot;Ощадбанк&quot;
Кабмин переименовал "Ощадбанк"
Милый поцелуй украинской звездной пары: завидуйте (Видео)
Милый поцелуй украинской звездной пары: завидуйте (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь