Рассмотрение апелляции на приговор "Терезе" перенесли на начало осени

Новости Украины: Адвокат сотрудници т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза": Рассмотрение апелляции на приговор перенесено на конец сентября.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, вынесенный Киевским райсудом сотруднице т.н. министерства государственной безопасности "ДНР", гражданке РФ Ларисе Чубаровой с позывным "Тереза", перенесено на 27 сентября.

"Заседание отложили на 27 сентября. Поскольку у меня 7 июля была квартирная кража, украли все документы по делу - мне заново придется знакомиться с материалами", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат Чубаровой Александр Шадрин.

Он также уточнил, что воры забрали документы и по другим делам, где он выступает адвокатом, в частности по делу народного депутата Надежды Савченко и по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в котором Шадрин защищает одного из подозреваемых председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Апелляционный суд трижды пытался рассмотреть жалобу на приговор Чубаровой, но безуспешно. 3 мая 2018 года взяла самоотвод вся коллегия судей. 18 июля 2018 года и 26 апреля 2018 года о самоотводе заявляли члены коллегии.

Напоминаем, 7 апреля 2015 года сотрудники контрразведки совместно с коллегами из УСБУ в Харьковской области задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове. Задержанная - гражданка Российской Федерации, сотрудница т.н. министерства государственной безопасности "ДНР" с позывным "Тереза".

По его словам, установлено, что задержанная в начале 2014 года была активной участницей Антимайдана в Харькове и пророссийских протестных акций. После начала боевых действий на Донбассе "Тереза" выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне т.н. "ДНР". В феврале 2015 года "Тереза" по координации руководителя одного из управлений т.н. "МГБ ДНР" с позывным "Док" прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. В результате проведения неотложных следственных действий по месту временного проживания задержанной было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.

22 сентября 2015 года обвинительный акт в отношении Чубаровой был направлен в суд.

29 июня 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Чубарову виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.4 ст.260, ч.1 ст.263, ч.1 ст.110 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чубарова и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор.