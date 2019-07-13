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Депутат Черкасской ОГА попался на вымогательстве денег

Депутат Черкасской ОГА попался на вымогательстве денег
08:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины: СБУ разоблачила на вымогательстве денег депутата Черкасского облсовета.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве денег у бизнесмена одного из депутатов Черкасского областного совета, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат требовал 300 тыс. грн. от представителя частного предприятия за присоединение производственного помещения к электросети общего пользования", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в пятницу.

Чиновник, который также руководит одной из проектных организаций области, обещал коммерсантам за триста тыс гривен ускорить процесс подключения к электросети ОАО "Черкассыоблэнерго" и заключение договоров на поставку электроэнергии.

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"Правоохранители задержали депутата при выходе из ресторана, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части неправомерной выгоды в размере ста пятидесяти тысяч гривен", - отметили в СБУ.

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СБУ, Коррупция, Черкасский облсовет, Вымогательство.
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