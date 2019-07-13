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Украинец на КПВВ "Гоптовка" попался с 8 кг каннабиса

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Украинец на КПВВ "Гоптовка" попался с 8 кг каннабиса
14:17 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины: Украинец пытался переправить в Россию 8 кило наркотиков, но был задержан правоохранителями Донецкой области.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил в Донецкой области, в рамках борьбы с контрабандой перекрыли незаконное перемещение наркотических веществ в Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины, передает УНН.

Так, оперативники установили, что житель Харькова пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу восемь килограммов каннабиса. Наркотики он спрятал под обшивкой трех дверей собственного автомобиля.

По предварительной оценке экспертов, стоимость "товара" на "черном рынке" составляет почти 2 миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения границы на международном пункте пропуска "Гоптовка".

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к уголовному преступлению.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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СБУ, Наркотики, Харьков, Гоптовка, КПВВ.
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