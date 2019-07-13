Спиртовой завод на Винничине отравил воздух сероводородом

Новости Украины: В Винницкой области деятельность спиртового завода вызвала загрязнение воздуха сероводородом.

В пгт Тростянец Винницкой области в результате деятельности спиртового завода, возникла ситуация загрязнения атмосферного воздуха сероводородом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, передает УНН.

"...в пгт Тростянец Винницкой области, в результате деятельности спиртового завода, возникла ситуация загрязнения атмосферного воздуха сероводородом. Исследование проведено специалистами ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что даже при легком отравлении сероводородом можно получить осложнения: резь в глазах, раздражение верхних дыхательных путей, кашель, чихание, в тяжелых случаях - потеря сознания.

В Центре советуют при подозрении поражения не допускать никаких физических нагрузок, пить как можно больше теплого молока, чая и обязательно обратиться за медицинской помощью.