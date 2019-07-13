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Дети на Ровненщине погибли после взрыва сейфа своего дедушки

Дети на Ровненщине погибли после взрыва сейфа своего дедушки
14:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Ровненской области в результате взрыва сейфа погибли двое детей.

В Ровненской области в результате взрыва погибли двое детей. Взрыв произошел, когда дети открыли сейф своего дедушки.

Как сообщил корреспондент руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровненской области Антон Крук, взрыв произошел в летней кухне хозяйства 59-летнего жителя поселка Смига Дубенского района.

Установлено, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, пришли к дедушке в гости, но его не было дома.

По предварительной информации, дети открыли сейф, находившийся в летней кухне, и в тот момент прогремел взрыв. Что именно взорвалось - пока неизвестно.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и областного главка, взрывотехники.

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Как отметил Крук, известно, что мужчина любил собирать металлолом, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.

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Дети, Взрыв, Погибшие, Сейф, Ровненская область, Нацполиция.
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