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В Харькове на ходу загорелась маршрутка (Видео)

В Харькове на ходу загорелась маршрутка (Видео)
00:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами, пострадавших нет.

В субботу, 13 июля, в Харькове на ходу загорелась маршрутка полная под завязку людьми. Об инциденте ТСН.uа рассказал харьковчанин Сергей Погребняк.

На ходу загорелась маршрутка №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору. По словам очевидцев, она была полна доверху. Люди успели выбежать, пострадавших нет.

Возгорание произошло на жилой улице возле частных домов. "Маршрутку сначала безуспешно тушили соседи до приезда пожарных", - рассказал мужчина.

Как сообщил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, о пожаре спасателям сообщили сегодня в 13.50.

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По его словам, увидев задымление, водитель высадил пассажиров. Никто не пострадал, пишет МедиаПорт. Пламя охватило салон. Спасатели потушили огонь менее чем за 20 минут с момента вызова. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

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Пожар, Харьков, Маршрутка, Пожарные, ГСЧС, Загорелась.
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