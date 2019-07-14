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В Николаеве ищут мужчину, который пошел купаться

В Николаеве ищут мужчину, который пошел купаться
11:13 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Двое мужчин пошли купаться в реку Ингул в Николаеве, но внезапно начали тонуть.

Во время купания на р. Ингул вблизи Ингульского пешеходного моста в г. Николаеве начали тонуть двое молодых людей, одного удалось спасти, поиски второго продолжаются. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.

13 июля в 19:20 на линию "101" от горожан поступило сообщение о том, что во время купания на р. Ингул вблизи Ингульского пешеходного моста в г. Николаеве начали тонуть двое молодых людей.

Как выяснилось, до прибытия спасателей одного из утопающих удалось спасти очевидцу. Пострадавшему на месте бригадой "скорой" оказана первая медицинская помощь и в дальнейшем госпитализировано в лечебное учреждение.

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До наступления темного времени спасатели на специальных плавсредствах проводили осмотр водной акватории и поисково-спасательные работы, второго мужчину так и не обнаружено. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

14 июля, начиная с 08:00, поиски пропавшего продолжили водолазы АРЗСП и 10 взвод ДВГРЗ ГСЧС Украины.

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Вода, Николаев, Река, ГСЧС, Ингул.
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