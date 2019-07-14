Мужчина застрял в заборе на вокзале в Нежине (Видео)

Новости Украины: Спасатели Нежина освобождали мужчину из плена ограды на железнодорожном вокзале.

В Нежине Черниговской области мужчина застрял головой между металлическими прутьями ограды на железнодорожном вокзале.

Как передает корреспондент, соответствующее видео опубликовал в Facebook местный житель Константин Попов в общедоступной группе ”Нежин SOS”.

На видео видно, что голова мужчины застряла, и он не может освободиться из металлических прутьев ограды. Его освобождать прибыли спасатели с соответствующим специнструментом. Собственно, работы длились не более минуты, мужчина сразу ушел.

В Facebоok видео собрало немало комментариев, в которых корреспонденты удивляются, как взрослый человек мог попасть в такой ”плен”.

Есть информация, что мужчина объяснил эту ситуацию тем, что его толкнули.