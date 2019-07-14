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Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп

Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
13:38 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: В Хмельницкой области кандидата в нардепы ударили ножом в грудь.

Кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода" по округу №192 в Хмельницкой области Назарий Чепко заявил о нападении на себя в ночь на субботу.

На своей странице в Facebook он обвинил в нападении конкурента по округу, действующего нардепа Александра Герегу.

"Сегодня ночью экс-регионал - Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем", - написал Чепко.

Позже он добавил, что дал объяснение СБУ о нападении.

В комментарии ОПОРЕ Чепко отметил, что злоумышленник без слов целился ему ножом в сердце, однако удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел.

Нападение он связывает с распространением газет и листовок о Гереге.

"Мы выдали и газету, и листовку. После чего нам передавали, что судить будут... Вчера мы раздали листовку, в которой опубликовали расследование программы "Схемы", после чего к моему собрату, который занимается агитацией в Ярмолинцах, подошел неизвестный человек в возрасте 25-30 лет и спросил, он ли поддерживает Чепко Назара. На утвердительный ответ незнакомец сказал: "Ну, смотри, чтобы тебе не загнали теперь в глаз нож"... И произошло это после листовок, которые дали очень хороший эффект", - сказал кандидат.

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Как сообщили омбудсмену по защите избирательных прав гражданской сети ОПОРА в Хмельницкой области Владимиру Гариевскому представители областного управления полиции, правоохранители отобрали у Чепко объяснения, от прохождения судебно-медицинской экспертизы кандидат отказался.

На просьбу ОПОРЫ о комментарии относительно обвинений, которые выдвинул Чепко, в штабе Гереги предоставили видео, в котором представитель кандидата Валерий Парамей отмечает: "Необоснованные обвинения в политических оппонентов - самый распространенный способ грязной агитации. Поэтому воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него попыткой дискредитировать своего политического конкурента на избирательном округе".

Александр Герега был народным депутатом VII созыва от Партии регионов и VIII созыва (внефракционный). Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр", "Новая Линия".

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Нападение, ВО Свобода, Выборы в Раду, Назарий Чепко.
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