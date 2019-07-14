Неисправный электровоз на Харьковщине загорелся на ходу

Новости Украины: В Харьковской области загорелся электровоз, пострадавших нет, движение поездов приостановлено.

На железнодорожной станции Пирогово вблизи с.Огульцы (Валковский район Харьковской области) в воскресенье утром загорелся неисправный электровоз в составе товарного поезда.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть Валковского отдела полиции в 10:37 от диспетчера пожарной части.

"Во время пожара никто из граждан не пострадал. Сейчас движение поездов приостановлено", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что товарный поезд ехал из Полтавы в Харьков. В его составе был неисправный электровоз, который транспортировали для проведения ремонтных работ. Во время движения электровоз загорелся. Работники пожарной службы предварительно установили, что возгорание произошло из-за вероятного короткое замыкание электропроводов.

Сведения о происшествии внесены в журнал единого учета Валковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.