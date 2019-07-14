В Николаевской области легковушка влетела в группу детей-велосипедистов

Новости Украины: В Николаевской области водитель въехал в группу детей-велосипедистов, есть пострадавшие.

В Николаевской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, совершенного водителем автомобиля "ВАЗ", который наехал на группу несовершеннолетних велосипедистов.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, авария произошла сегодня на автодороге Н-14 "Николаев - Снегиревка" в районе с. Красное Витовского района.

После того, как водитель въехал в группу детей, он выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет.

"В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть детей в возрасте от 14-ти до 17-ти лет, их доставили в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

25-летний водитель автомобиля "ВАЗ", житель города Николаев, по предварительным данным, не пострадал.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.