Оккупанты на Донбассе загнали местного жителя на минное поле

Новости Украины: На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории.

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований заставили жителя Донецка идти по минированной территории, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"13 июля вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по минированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

Отмечается, что гражданское лицо не пострадало и в настоящее время допущено к подконтрольным украинским военнослужащим позициям.

"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", - подчеркнули в штабе.