Шахтеры из-за задолженности по зарплате приехали к Насалику

Новости Украины: Горняки Львовщины приехали к Министру угольной промышленности из-за задолженности по зарплате.

Шахтеры Западной Украины приехали на родину Министра угольной промышленности и устроили акцию протеста во время концерта ко Дню города Калуш.

Об этом сообщают "Українські новини". Работники требуют от министра не устраивать дорогие концерты перед избирателями, а выплатить им долги по зарплате.

«В то время, как министр устраивает концерты, чтобы получить еще раз неприкосновенность, наши семьи не имеют денег», — говорят горняки.

Сегодня же на официальной странице в facebook кандидат в депутаты Насалик называет шахтеров спортсменами и «титушками по вызову», хотя большинство из них он знает лично, видим на видео. Также на акции протеста были знакомые заместителю министра руководители профсоюзов горняков Украины.

Напомним, 11 июля, на сессии Верховной Рады Украины депутаты при наличии кворума рассматривали и проголосовали ряд вопросов, однако, не поддержали даже включение в повестку дня законопроекта №10307, которым было предусмотрено внесение изменений в Государственный бюджет и выделение средств угольной отрасли. Следует отметить, что Игорь Насалик баллотируется в Верховную Раду на Прикарпатье (85 избирательный округ).