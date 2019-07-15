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Смертельная авария на Полтавщине: подробности (Видео)

Смертельная авария на Полтавщине: подробности (Видео)
02:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Глава Полтавской организации "Слуги народа" взял на себя ответственность за смертельное ДТП.

Частный предприниматель, основатель группы проектов в Полтаве Алексей Сердюков взял на себя ответственность за ДТП, в котором погиб человек и еще четверо пострадали.

Об этом Алексей Сердюков, который по данным СМИ возглавляет Полтавскую организацию "Слуги народа", написал в Facebook.

“За рулем автомобиля был я... Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность".

Как сообщало интернет-издание “Полтавщина”, 13 июля около 18:15 возле села Бричковка Полтавского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-21099.

В результате аварии сгорела Toyota, а пять человек, среди которых 12-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Пассажирка ВАЗ, 39-летняя женщина, от полученных травм скончалась в реанимации.

Предварительно пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА сообщала, что за рулем Toyota находилась женщина.

Начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев пояснил, что в момент столкновения Toyota загорелась, и очевидцы вытащили пострадавших из автомобиля. Поэтому, когда прибыла на место происшествия следственно-оперативная группа, сразу установить, кто сидел за рулем было невозможно.

“По нашей информации, в автомобили Toyota Corolla находились Елена Пашетных (Кузина), экс-журналистка "Громадского", которая также вела видеопроекты для “Трибуны” и “Зміста”, и Алексей Сердюков, частный предприниматель, основатель группы проектов “Зміст” (местное интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, кофейня и книжный магазин). Также известно, что в течение последнего времени Алексей Сердюков занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии “Слуга народа” Дмитрия Налетова”, - сообщала “Полтавщина”.

По информации издания, за рулем Toyota Corolla в момент столкновения находился именно Алексей Сердюков (которому и принадлежит авто), а не Елена Кузина.

Под Полтавой произошло серьезное ДТП (Видео)

В заметке в Facebook Сердюков также сообщил: “У меня перелом таза, Лена в тяжелом состоянии. Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки. Единственное что мы можем сделать - побещать взять на себя все затраты связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших”.

“Не думайте, что такое происходит где-то в другом мире, еще вчера я тоже так думал”, - добавил Сердюков.

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Пожар, ДТП, Автомобиль, Авария, Полтавщина, Алексей Сердюков.
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