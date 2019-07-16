Скачать
Вторник, 16.07.2019
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В Офисе Президента хотят сократить количество министерств до минимума
У Президента хотят сократить количество министерств
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля

ЦОЗ озвучил причину отравления в детском лагере на Одесчине

ЦОЗ озвучил причину отравления в детском лагере на Одесчине
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Причиной массового отравления в лагере в Одесской области стало нарушение санитарного состояния.

Причиной вспышки острой кишечной инфекции, зарегистрированной в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" в пгт Сергеевка (Белгород-Днестровский р-н Одесской обл.), стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, в результате таких нарушений произошло инфицирование детей, что подтверждается выделениями от больных и в пробах пищевой продукции, которую потребляли дети, шигеллы Флекснера.

По результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности столов и посуды выделен возбудитель шигелеза. Этот возбудитель был выявлен у восьми больных детей.

Кроме того, в ходе расследования выявлен целый ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. В частности, отсутствие контроля температурных режимов в холодильных камерах, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук в производственных отделениях пищеблока, факты приготовления блюд, которые не входят в перечень блюд согласованного меню заведения; дополнительный набор штата заведения без прохождения медицинского осмотра, нарушение правил мытья посуды и др.

Массовое отравление в оздоровительном лагере на Одесчине: в больнице 46 детей

Соответствующая информация предоставлена специалистам Госпродпотребслужбы для принятия мер в соответствии с законодательством.

Всего во время вспышки пострадало 54 ребенка и трое взрослых, которые 11-го и 13-го июля были госпитализированы в инфекционные отделения Белгород-Днестровской районной и городской больниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Одесская область, Белгород-Днестровский, ЦОЗ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
04 Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
05 Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня СБУ сообщит итоги масштабной антихакерской операции
Сегодня СБУ сообщит итоги масштабной антихакерской операции
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
В Сети появились официальные тизеры к фильму &quot;Сумасшедшая свадьба 2&quot;
В Сети появились официальные тизеры к фильму "Сумасшедшая свадьба 2"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь