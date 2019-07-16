ЦОЗ озвучил причину отравления в детском лагере на Одесчине

Новости Украины: Причиной массового отравления в лагере в Одесской области стало нарушение санитарного состояния.

Причиной вспышки острой кишечной инфекции, зарегистрированной в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" в пгт Сергеевка (Белгород-Днестровский р-н Одесской обл.), стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, в результате таких нарушений произошло инфицирование детей, что подтверждается выделениями от больных и в пробах пищевой продукции, которую потребляли дети, шигеллы Флекснера.

По результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности столов и посуды выделен возбудитель шигелеза. Этот возбудитель был выявлен у восьми больных детей.

Кроме того, в ходе расследования выявлен целый ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. В частности, отсутствие контроля температурных режимов в холодильных камерах, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук в производственных отделениях пищеблока, факты приготовления блюд, которые не входят в перечень блюд согласованного меню заведения; дополнительный набор штата заведения без прохождения медицинского осмотра, нарушение правил мытья посуды и др.

Соответствующая информация предоставлена специалистам Госпродпотребслужбы для принятия мер в соответствии с законодательством.

Всего во время вспышки пострадало 54 ребенка и трое взрослых, которые 11-го и 13-го июля были госпитализированы в инфекционные отделения Белгород-Днестровской районной и городской больниц.