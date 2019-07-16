Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС

Новости Украины: Личный состав ВСУ проголосует на внеочередных парламентских выборах 21 июля в обычном режиме.

Военнослужащие, проходящие службу в зоне проведения ООС , во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля будут голосовать на обычных избирательных участках по очереди.

Об этом заявил член рабочей группы координации и взаимодействия при участии личного состава Объединенных сил в выборах народных депутатов Украины полковник Евгений Попович, говорится на сайте Минобороны.

"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов Украину 21 июля будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Государственный реестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования. Государственным реестром избирателей определены избирательные участки, на которых будет осуществляться голосование личного состава", - сообщил он.

Попович отметил, что голосование военнослужащих будет осуществляться поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графиком расчета, чтобы дать каждому военнослужащему реализовать свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач.