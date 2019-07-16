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Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС

Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Личный состав ВСУ проголосует на внеочередных парламентских выборах 21 июля в обычном режиме.

Военнослужащие, проходящие службу в зоне проведения ООС , во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля будут голосовать на обычных избирательных участках по очереди.

Об этом заявил член рабочей группы координации и взаимодействия при участии личного состава Объединенных сил в выборах народных депутатов Украины полковник Евгений Попович, говорится на сайте Минобороны.

"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов Украину 21 июля будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Государственный реестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования. Государственным реестром избирателей определены избирательные участки, на которых будет осуществляться голосование личного состава", - сообщил он.

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Попович отметил, что голосование военнослужащих будет осуществляться поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графиком расчета, чтобы дать каждому военнослужащему реализовать свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач.

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Военные, ВСУ, Голосование, Парламентские выборы 2019, ООС.
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